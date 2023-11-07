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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سوبر جلوب لكرة اليد.. تعرف على موعد مباراة الأهلي وبرشلونة

فريق الاهلي لكرة
فريق الاهلي لكرة يد
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يستعد الأهلي لمواجهة برشلونة الإسباني في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2023".

تقام بطولة سوبر جلوب 2023 في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة بين يومي 7 و12 نوفمبر الحالي.

وتأهل الأهلي للبطولة بصفته بطل كأس السوبر الأفريقي 2023، فيما يشارك برشلونة ببطاقة دعوة.

وكان الأهلي قد فاز في المباراة الأولى على النور السعودي بنتيجة (38-20)، ليخطف صدارة المجموعة الأولى وفي جعبته نقطتين.

وتقام مباراة الأهلي وبرشلونة يوم الخميس المقبل، الموافق 9 نوفمبر 2023.وتنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في بطولة "سوبر جلوب 2023" في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن كل مجموعة يتأهل منها المتصدر إلى نصف النهائي، فيما ينافس الوصيف على المراكز الترتيبية (5-8)، ومتذيل الترتيب على المراكز من 9 إلى 12.

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