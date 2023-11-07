جولة ميدانية لمديرة تعليم الفيوم على مدارس إدارتى غرب وشرق

قامت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بجولة ميدانية بمدارس إدارتي شرق وغرب الفيوم التعليمية.

حيث تفقدت وكيل الوزارة، مدرسة السادات الإعدادية بنين بشرق الفيوم ، وتابعت الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، وناقشت طلاب المدرسة للوقوف على المستوى العلمي.

كما تابعت الدكتورة أماني قرني ، مدرسة الشهيد حميدة عبدالفتاح الابتدائية بشرق الفيوم، ومدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العامة العسكرية - إدارة غرب الفيوم التعليمية .

أشادت مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، بانضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس، والجهد المتميز المبذول في العمل .

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