ads
الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جولة ميدانية لمديرة تعليم الفيوم على مدارس إدارتى غرب وشرق

جانب من الجولة
جانب من الجولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قامت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بجولة ميدانية بمدارس إدارتي شرق وغرب الفيوم التعليمية. 

حيث تفقدت وكيل الوزارة، مدرسة السادات الإعدادية بنين بشرق الفيوم ، وتابعت الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، وناقشت طلاب المدرسة للوقوف على المستوى العلمي.

كما تابعت الدكتورة أماني قرني ، مدرسة الشهيد حميدة عبدالفتاح الابتدائية بشرق الفيوم، ومدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العامة العسكرية - إدارة غرب الفيوم التعليمية .

أشادت مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، بانضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس، والجهد المتميز المبذول في العمل .

3a2b84c5-45fa-4dff-b570-fb4ce9589ccf
3a2b84c5-45fa-4dff-b570-fb4ce9589ccf
3b4dbbf9-9039-43b5-a454-218f739d3ada
3b4dbbf9-9039-43b5-a454-218f739d3ada
51e6aa7e-5792-442c-9e0f-24318831c49b
51e6aa7e-5792-442c-9e0f-24318831c49b
525f3c4a-0b13-46cf-b710-be09e146960f
525f3c4a-0b13-46cf-b710-be09e146960f
e5ee6c11-61ad-4b3f-a3db-28efa38d6b36
e5ee6c11-61ad-4b3f-a3db-28efa38d6b36
الفيوم تعليم الفيوم جولة ميدانية مدارس ادارة شرق غرب