وادي دجلة 2014 يواصل الانتصارات ويتصدر مجموعة الناشئين

واصل فريق وادي دجلة مواليد 2014 بقيادة محمد مصطفى المدير الفني، سلسلة الانتصارات المتتالية بتحقيق الفوز الثاني على التوالي.

وحقق دجلة الفوز الأول على نادى الشرق الأدنى بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، أحرز الأهداف اللاعبان إياد محمد وحسن أحمد.

ونجح دجلة في تحقيق الفوز الثاني على التوالي بالبطولة، على حساب نادي سماش بنتيجةهدفين نظيفين.

وأحرز أهداف دجلة في مرمى سماش اللاعب على حسن وآسر، ليتصدر وادي دجلة المجموعه بالفوز الثاني على التوالي.

فريق دجلة 2014 يلفت الأنظار

واستطاع فريق 2014 لفت الأنظار هذا الموسم بأداء مميز أمام المنافسين بعد تألق أكثر من لاعب على رأسهم عبد الرحمن مصطفى الجناح الأيمن، وإياد محمد وعلي حسن، حيث أكد أحمد جمال مدير القطاع على ثقته في تحقيق أفضل شيء ممكن خلال هذا الموسم، خاصة مع وجود لاعبين مميزين بالفريق وكادر إداري جيد على رأسه أيمن مرسي المدير الإداري لفريق 2014.