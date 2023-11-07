رئيس جامعة المنيا يفتتح المعرض الطلابي لقسم الرسوم المتحركة بــ"الفنون الجميلة"

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، يرافقه د. جمال صدقي، عميد كلية الفنون الجميلة، ود. محمد أبو الفتوح وكيل الكلية، ود. عبدالرحمن الجندي، رئيس قسم الرسوم المتحركة، وبمشاركة أساتذة الأقسام، المعرض الطلابي لقسم الرسوم المتحركة، نتاج أعمال جميع الفرق الدراسية بالقسم خلال الفصل الدراسي الأول، كضرورة تعليمية لها دورها في خلق بيئة فنية جمالية، تعمل على تحفيز وتطوير القدرات والخبرات، وإظهار النشاط الطلابي، وتبث روح الفن الإبداعي لديهم.

شمل المعرض، مجموعة كبيرة ومتنوعة من اللوحات الفنية التشكيلية اليدوية والرقمية وباستخدام البرامج الفنية للحاسب الآلي، وباستخدام العديد من الخامات اللونية والزجاج والأكريليك، لتصميم شخصيات وخلفيات كرتونية، إلى جانب مجموعة من الديكورات المجسمة التي تستخدمها أفلام الرسوم المتحركة في أفلام مجسمات الصلصال.

وأشاد رئيس الجامعة، بأعمال الطلاب التي ترصد تجربتهم الفنية، وتبرز أعمالهم منذ بداية الدراسة وحتى الآن، بما يُعزز موهبتهم وإبداعاتهم، ويعظم تبادل الخبرات بين مختلف الفرق الدراسية، مشيراً إلى حرص الجامعة على الاستفادة من هذه الأعمال والأفكار لتجميل جميع أرجاء الجامعة، ودراسة إنشاء أستوديوهات احترافية لإنتاج أفلام الرسوم المتحركة وتسويقها، للاستفادة من خبرات أبناء القسم، بعد أن أصبحت أفلام الكارتون صناعة في حد ذاتها، وزاد معدل إنتاجها وانتشارها بكافة أنحاء العالم.