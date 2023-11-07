متأثرا بارتفاع الدولار.. الذهب يتراجع لأدنى مستوى في أسبوعين

سجلت أسعار الذهب عالمياً انخفاضا إلى أدنى مستوى في أسبوعين في ظل تعافي مستويات الدولار وتراجع الطلب الملاذ الآمن، يأتي هذا في ظل ترقب الأسواق للعديد من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي إلى جانب حديث رئيس البنك جيروم باول يومي الأربعاء والخميس، وما قد ينتج عن هذا من تغير في الأسواق.

وانخفض الذهب الفوري خلال تداولات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.6% منخفضاً بمقدار 11 دولار ليسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 1964 دولارا للأونصة ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1966 دولارا للأونصة.

وسع الذهب من خسائره لليوم الثاني على التوالي في ظل تعافي مستويات الدولار الأمريكي الأمر الذي ضغط بالسلب على أسعار السلع وعلى رأسها الذهب في ظل العلاقة العكسية مع الدولار.

مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفع خلال تداولات اليوم بنسبة 0.3% واستطاع العودة إلى التداول فوق المستوى 105، وذلك بعد تصريحات عضو البنك الفيدرالي نيل كشكاري يوم أمس الذي أشار أنه غير مقتنع أن ارتفاع أسعار الفائدة قد وصل إلى نهايته.

وأشار كشكاري إلى أن الفيدرالي لديه المزيد من العمل للقيام به ومن المبكر الإعلان عن السيطرة على التضخم، خاصة أن لديه بعض القلق من أن بعض المؤشرات تظهر أن التضخم قد يعاود الارتفاع مجدداً.

تأتي تصريحات عضو الفيدرالي قبل حديث رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول يومي الخميس والجمعة، والذي سيساهم في توضيح الغموض الذي أصاب الأسواق بخصوص السياسة النقدية عقب اجتماع البنك الفيدرالي خلال الأسبوع الماضي.

البنك الفيدرالي ثبت الفائدة عند نطاق 5.25% - 5.50% وأشار إلى استمرار السياسة النقدية المتشددة ولكن لهجة البنك كان تحتوي على مزيد من الحذر الأمر الذي دفع الأسواق إلى التسعير أن دورة رفع الفائدة قد انتهى الأمر الذي دفع الدولار إلى الانخفاض وتسجيله أدنى مستوى منذ 6 أسابيع وفقا لمؤشر الدولار.

تصريحات عضو الفيدرالي يوم أمس أعادت الدولار إلى التعافي والعمل على تقليص خسائره السابقة، الأمر الذي أثر بالسلب على أسعار الذهب، خاصة مع توقف عوائد السندات لأجل 10 سنوات عن الهبوط أيضاً، وفق تحليل جولد بيليون.

الذهب فشل في الاستفادة من التراجع الأخير في مستويات الدولار بسبب فقدان الدعم من الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية، فالأسواق حست بالاطمئنان من عدم توسع الحرب في الشرق الأوسط خارج قطاع غزة الأمر الذي دفعهم إلى البحث عن استثمارات المخاطر المرتفعة وعلى رأسها الأسهم الأمريكية.

خلال اليومين القادمين هناك مزادات لسندات الخزانة الأمريكية، وإذا رأينا تراجع في الطلب على السندات فقد يؤدي هذا إلى ضغوط لرفع عوائد السندات وهو الأمر السلبي على أسعار الذهب الذي من المتوقع أن توسع من خسائرها وتستهدف المستوى 1950 دولارا للأونصة.