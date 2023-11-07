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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير النقل يشهد توقيع اتفاقيتين في مجال الاستثمار والتصنيع المحلي لنظام النقل الترددي

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
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شهد الفريق كامل الوزير وزير النقل علي هامش فعاليات اليوم الثالث للدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وافريقيا TransMEA2023 توقيع اتفاقية اطارية للتعاون في الاستثمار والتصنيع المحلي لنظام النقل الترددي بالقطارات بين شركة NERIC ويمثلها المهندس أحمد المفتي مدير المشروع وشركة  Hunan CRRC Intelligent Transport Technology ويمثلها Bingquan Xiao نائب المدير العام وشركة Zhuzhou CRRC Times Electric ويمثلها  Zhongtian Xu نائب المدير العام لوحدة العمال الدولية وشركة NORINCO International Cooperation ويمثلها Chunhu Wang المدير الإقليمي.

وشهد الفريق كامل الوزير وزير النقل،  توقيع اتفاقية إطارية للتعاون في نقل التكنولوجيا، والتصنيع المحلي، وتوريد، وصيانة البواجي GANZ بين شركة NERIC ويمثلها المهندس أحمد المفتي مدير المشروع وشركة GANZ MOTOR KFT وتمثلها بياتا بالوغ، نائبة المدير التجاري وشركة  Tahawy Rail DWC LLC وكيل Ganz ويمثلها الدكتور عمرو الطحاوي، المدير التنفيذي.

الفريق كامل الوزير وزير النقل لمعرض النقل الذكى النقل الترددي بالقطارات