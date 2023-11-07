ضبط مسجل خطر بحوزته أسلحة نارية وطلقات في العمرانية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عاطل بحوزته عدد من الأسلحة النارية بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطل "له معلومات جنائية"، بالإتجار في الأسلحة النارية بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته "2 بندقية خرطوش - فرد محلى وعدد من الطلقات" بقصد الإتجار.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.