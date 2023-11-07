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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ دمياط تتفقد محطة الصرف الصحي بقرية شط جربية

منال عوض
منال عوض
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تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف التنفيذى لمشروع محطة رفع صرف صحي بقرية شط جريبة.

جاء ذلك خلال الجولة التى أجرتها صباح اليوم الثلاثاء  حيث اطلعت " المحافظ " على آخر التطورات بالمشروع ومعدلات التنفيذ وذلك خلال مناقشتها لكافة محاوره من أعمال انشائية للمحطة و الشبكات مع ممثلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي و شركة مياه الشرب والصرف الصحى و الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و شركة المقاولون العرب " الجهة المُنفذة للمشروع "، كما بحثت المعوقات التى تبطىء نسب التنفيذ وآلية تخطيها للانتهاء من المشروع وفقًا للجدول الزمنى المحدد .

وشددت "عوض" على دفع العمل بالمشروع والاسراع بالخطوات التنفيذية لتغطية القرية بخدمات الصرف الصحى فى أسرع وقت ممكن ، مؤكدة أن المحافظة تتابع مستجدات الموقف بشكل دورى.

و ايضا في مجال الرقابة على مياه الشرب تم المرور على محطات الشرب و سحب عدد 1300عينة مياة مرشحة سواء عينات حقلية و معملية و ايضا تم المرور على المدارس بالتزامن مع الانتظام بالدراسة و تم سحب 200عينة مياه، بالإضافة الى ذلك تم المرور على محطات غسيل الكلوي سحب 40عينة  و مطابقتها للمعايير الصحية. 

وأيضا في مجال الرقابة على مياه الصرف الصحي تم المرور على عدد 18محطة معالجة الصرف الصحي وأيضا عينات غسيل المرشحات و الصرف الصناعي 14عينة و عدد العينات المسحوبة من مأخذ محطات الشرب 20 وعدد عينات المسحوبة من البحيرات 4 وعدد عينات المصارف 15عينة وتم مخاطبة الجهات المختصة و اتخاذ الإجراءات التصحيحية. 

المرور على 780من المرافق الصحية العامة التي تشمل المدافن و الأسواق العامة و السلخانات و المجازر و مزارع الدواجن و المواشي و ايضا أعمال النظافة العامة و تم مخاطبة الجهات المختصة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك و ايضا تم معاينة عدد6شكاوي و تمت إزالة اسباب الشكوى، وتم المرور على عدد 289من المنشآت التعليمية في بداية العام الدراسي و التأكد من استيفائها للاشتراط الصحية لضمان صحة و سلامة الطلاب.

الدكتورة منال عوض منال عوض دمياط اخبار محافظة دمياط