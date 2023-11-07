محافظ دمياط تتفقد محطة الصرف الصحي بقرية شط جربية

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف التنفيذى لمشروع محطة رفع صرف صحي بقرية شط جريبة.

جاء ذلك خلال الجولة التى أجرتها صباح اليوم الثلاثاء حيث اطلعت " المحافظ " على آخر التطورات بالمشروع ومعدلات التنفيذ وذلك خلال مناقشتها لكافة محاوره من أعمال انشائية للمحطة و الشبكات مع ممثلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي و شركة مياه الشرب والصرف الصحى و الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و شركة المقاولون العرب " الجهة المُنفذة للمشروع "، كما بحثت المعوقات التى تبطىء نسب التنفيذ وآلية تخطيها للانتهاء من المشروع وفقًا للجدول الزمنى المحدد .

وشددت "عوض" على دفع العمل بالمشروع والاسراع بالخطوات التنفيذية لتغطية القرية بخدمات الصرف الصحى فى أسرع وقت ممكن ، مؤكدة أن المحافظة تتابع مستجدات الموقف بشكل دورى.

و ايضا في مجال الرقابة على مياه الشرب تم المرور على محطات الشرب و سحب عدد 1300عينة مياة مرشحة سواء عينات حقلية و معملية و ايضا تم المرور على المدارس بالتزامن مع الانتظام بالدراسة و تم سحب 200عينة مياه، بالإضافة الى ذلك تم المرور على محطات غسيل الكلوي سحب 40عينة و مطابقتها للمعايير الصحية.

وأيضا في مجال الرقابة على مياه الصرف الصحي تم المرور على عدد 18محطة معالجة الصرف الصحي وأيضا عينات غسيل المرشحات و الصرف الصناعي 14عينة و عدد العينات المسحوبة من مأخذ محطات الشرب 20 وعدد عينات المسحوبة من البحيرات 4 وعدد عينات المصارف 15عينة وتم مخاطبة الجهات المختصة و اتخاذ الإجراءات التصحيحية.

المرور على 780من المرافق الصحية العامة التي تشمل المدافن و الأسواق العامة و السلخانات و المجازر و مزارع الدواجن و المواشي و ايضا أعمال النظافة العامة و تم مخاطبة الجهات المختصة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك و ايضا تم معاينة عدد6شكاوي و تمت إزالة اسباب الشكوى، وتم المرور على عدد 289من المنشآت التعليمية في بداية العام الدراسي و التأكد من استيفائها للاشتراط الصحية لضمان صحة و سلامة الطلاب.