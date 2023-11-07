قام عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أمس الإثنين، بجولة ميدانية مفاجئة لمتابعة انتظام الدراسة بمدارس النجيلة القبلية الإعدادية فترة مسائية، والنجيلة الثانوية المشتركة، والنجيلة البحرية الصناعية بنين فترة مسائية.

جاءت جولة وكيل الوزارة المفاجئة بمدارس النجيلة غرب المحافظة لمتابعة انتظام الدراسة وانضباط اليوم الدراسي بحضور السيد توفيق مدير إدارة المتابعة الميدانية، حيث تفقد الحجرات الدراسية والفصول التعليمية والمكتبة وحجرات الأنشطة، مؤكداً استمرار رفع شعار معا للانضباط بالمؤسسات التعليمية من خلال مواصلة القيام بالجولات الميدانية المفاجئة بكافة أرجاء المحافظة حتى يعود الانضباط والاستقرار فى العملية التعليمية بكلفة مدارس المحافظة.

شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح خلال جولته على تفعيل الغياب اليومى للطلاب ومطابقته بحصة التغذية المدرسية المقررة لطلاب المدارس، كما لاحظ وكيل تعليم مطروح خلال الزيارة عدم قيام المسؤل الإداري بمدرسة النجيلة الصناعيه بصرف الكتب للطلاب، كما تلاحظ وجود كراسات امتحانات داخل مخزن المدرسة وعدم إرجاعها لمخازن الإدارة مما يعد إهدارا للمال العام.

و فى نهايه الزيارة قرر وكيل الوزارة إحالة مدير مدرسة النجيلة البحرية الصناعية بنين و18 معلما بها للتحقيق لعدم الانضباط الإداري بالمدرسة والإهمال الشديد في أداء واجباتهم الوظيفية.

وكيل تعليم مطروح يحيل مدير مدرسة النجيلة الصناعية و18 معلما للتحقيق

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