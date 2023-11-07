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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اختل توازنها.. إصابة طالبة سقطت من الطابق الثاني في الهرم

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيبت طالبة في العقد الثاني من عمرها إثر سقوطها من الطابق الثاني من شرفة منزلها بعد اختلال توازنها بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على طالبة في العقد الثاني مصابه بكسور إثر سقوطها من الطابق الثاني من شرفة منزلها عقب اختلال توازنها اثناء نشر الغسيل جري نقلها إلي مستشفي الهرم لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إشارة من غرفة عمليات النجدة اختلال توازنه أختل توازنه اختل توازنها سقوط شخص قسم شرطة الأهرام قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة مديرية امن الجيزة مستشفى الهرم محافظة الجيزة