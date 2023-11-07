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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على لص سرق سكن الطالبات المغتربات في العجوزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي عاطل المتهم بالتسلل داخل سكن الطالبات المغتربات وسرقة هاتف ومبلغ مالي بدائرة قسم شرطة العجوزة.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من سكن طالبات مغتربات كائن بدائرة القسم، يفيد بضبط لص أثناء سرقته محتويات السكن، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالتقابل مع عاملة نظافة وبعض الطالبات ومناقشتهم أفادوا بمشاهدتهم لصا أثناء سرقة السكن وبالاستعانه بحارس العقار أمكن ضبطه.

جري اقتياد المتهم إلي ديوان القسم وبمواجهته أقر بسرقة هاتف محمول ومبلغ مالي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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