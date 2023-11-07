تجديد حبس نجار ألقى عاملا من أعلى عقار بمدينة بدر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس نجار 15 يوما علي ذمة التحقيقات، في اتهامه بالقاء عامل من أحد المبانى تحت الإنشاء بمدينة بدر.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبال (عامل - مقيم بمحافظة الشرقية "مصاب بكسر بالجمجمة و نزيف داخلى") ، ولا يمكن إستجوابه إثر سقوطه من علو.

وبالإنتقال وسؤال (عامل - مقيم محافظة الشرقية) قرر بأنه حال تواجده صحبة المصاب بعمله بعقار " تحت الإنشاء " كائن بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بين المصاب وآخر (نجار - مقيم محافظة المنيا) بسبب خلافات بينهما حول العمل قام على إثرها الأخير بدفع المصاب من أعلى الصبة الخرسانة بالطابق الثانى .

مما أدى لسقوطه على المسطح الأرضى ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.