شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكرم الفنانة الإيطالية مارتسيا تيديسكي بدورته الثامنة

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الثامنة الذي أقيم اليوم بالمجلس الاعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، عن تكريم الفنانة الإيطالية مارتسيا تيديسكي ، وذلك تقديرا لمشوارها المسرحي بشكل خاص والفني بشكل عام.

والفنانة مارتسيا تيديسكي هي ممثلة إيطالية، درست المسرح والأدب في جامعة لاسابينزا في روما، وحصلت على منحة إيراسموس؛ إذ تمكنت من دراسة "المسرح والفنون المسرحية" في جامعة بليموث في إنجلترا، ثم عملت كممثلة في روما، وتخصصت في المسرح، وبعدها التحقت بمدارس التمثيل ودروس التمثيل في روما وميلانو ونيويورك، ثم انتقلت إلى برلين عام 2013، بعد أن حصلت على دور إيطالي في مسلسل تلفزيوني ألماني بعنوان "Patchwork Family"، ومنذ ذلك الحين ظلت تعمل وتعيش في برلين.

وحصلت على العديد من الجوائز منها جائزة "أفضل ممثلة" في سان فرانسيسكو في مهرجان تيبورون السينمائي الدولي، وفي روتردام في مهرجان الفيلم العربي وفي مهرجان BAFF بإيطاليا، وأيضًا تم منحها "جائزة أفضل فرقة" في 15 سبتمبر 2023، وهي مستمرة في أداء دور الليدي ماكبث مع فرقتها الإيطالية في العديد من المهرجانات المسرحية الدولية في جميع أنحاء العالم، مثل Aact World int، وحصلت على جائزة "أفضل ممثلة" عن دور الليدي ماكبث في مهرجان طنجة الدولي للمسرح الجامعي 2018.

وشاركت في العديد من المهرجانات الدولية منها مهرجان دمشق السينمائي الدولي بسوريا كعضو لجنة تحكيم عام 2010، وعضو لجنة تحكيم مهرجان كوفر الدولي للمسرح الجامعي 2014 في مينسك بيلاروسيا، وعضو لجنة تحكيم مهرجان سينما بلاج هرهورة المغرب 2019، وعضو لجنة تحكيم مهرجان البحر الأبيض المتوسط السينمائي الدولي السادس والثلاثين بالإسكندرية مصر 2020.

ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو نادر عباسي، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.