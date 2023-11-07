الأرصاد تحذر: شبورة مائية تصل لحد الضباب حتى الجمعة المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ظاهرة جوية وهي الشبورة المائية الكثيفة على الطرق والتي تصل لحد الضباب في بعض المناطق القريبة من الطرق السريعة والزراعية، والقريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

واضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الثلاثاء، ان الشبورة المائية تكون متواجدة في وقت الفجر حتى الثامنة صباحا، وتتلاشى تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس، مؤكدة أن الشبورة المائية ستظل متواجدة بكثافة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية تبدأ في التقليل بشكل تدريجي بدءا من يوم الجمعة القادم، مؤكدة أنه على قائدي المركبات الحذر خلال القيادة.