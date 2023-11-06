شعبة الدخان تعلن الأسعار الجديدة للسجائر.. فيديو

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر، حقيقة زيادة أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة.

وأكد إبراهيم امبابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن البرلمان أصدر التشريع الضريبي بشأن أسعار السجائر، منوها أن سعر السجائر وفق الفئات جاء كما يأتي..

الفئة الأولى الشعبي، 31 جنيها، بعد 55 جنيها.

الفئة الثانية الـ إل إم، بـ 45 جنيها.

الفئة العليا الثالثة بـ65 جنيها بعد 90 جنيها.

وعلق رئيس شعبة الدخان والسجائر قائلا: الفترة المقبلة شهدت تقلبات في الدولار، وتوسيع الشرائح سيتم وفق استراتيجية جديدة للتعامل مع السوق من قبل الشركة الشرقية للدخان، منوها أن أحد البنوك الخاصة سيضخ اعتمادات دولارية للإنتاج.

وبشأن المعسل، استكمل امبابي: الأسعار ارتفعت بسبب التعديلات الضريبية، والقانون حصل فيه احتكار للشريحة الدنيا من خلال شركتين فقط لامتلاكها العملات الصعبة، وهذا مناف للقانون الدولي لأننا نصدر بـ15 مليون دولار كل 3 شهور، ويمكن تعويض هذا الاحتكار بالتصدير وتوفير العملات الدولارية.

وعلق قائلا: قطاع السجائر سيوفر للدولة نحو 88.6 مليار دولار خلال العام الجاري، والسجائر قطاع لا يشهد مقاطعة أبدا.