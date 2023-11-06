وزيرة خارجية كندا تتوجه إلى اليابان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع

توجهت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الإثنين، إلى العاصمة اليابانية طوكيو في زيارة تستمر يومين لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، والذي تستضيفه وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا.

وذكر بيان للخارجية الكندية أن جولي تشارك في جلسات مع نظرائها في مجموعة السبع لمناقشة الحرب الإسرائيلية على غزة، والوضع الإنساني المتدهور في القطاع، بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا، والتحديات المشتركة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأضاف البيان "كما تلتقي الوزيرة الكندية بنظرائها في مجموعة دول السبع لمناقشة الأولويات المشتركة، مثل تعزيز النظام الدولي القائم على القواعد، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ومعالجة تغير المناخ".