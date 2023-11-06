منسق بنفيكا: هدفنا تقديم جودة عالية والارتقاء بالشباب الواعدين

قال ميجيل رييس منسق التوسع بنادي بنفيكا: "نتشرف للغاية كممثلين لنادي بنفيكا بالتواجد في مصر وفي ضيافة نادي بيراميدز الذي نسعد كثيرا بالتعاون معه وكانت لنا جلسات مستمرة مع مسئوليه من أجل التنسيق والتطوير وبالفعل نحن لدينا تطلعات كثيرة من هذه الاتفاقية والشراكة، والشباب والناشئين هم أهم شيء في كرة القدم ويجب الاهتمام بهم بالشكل المطلوب.

وأضاف خلال مؤتمر الشراكة مع نادي بيراميدز: "لدينا تطلعات وأهداف واحدة مع نادي بيراميدز وجلسنا مع المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز وأعجبنا كثيرا بطريقة التفكير والتطوير والخطة الموضوعة من جانب إدارة النادي للتطوير والتوسع والبداية من قطاع الناشئين، ونحن في بنفيكا لدينا تجربة وخطة عمل في هذا القطاع ولنا تاريخ كبير يمكن أن نساعد به نادي بيراميدز في تطوير هذا القطاع المهم".

وأكمل: "لدينا هدف واضح وهو أن يكون لنا بصمة كرة القدم العصرية وأن نقدم جودة عالية للاعبين شباب واعدين ونسعى لأن نساهم في أن يكون بيراميدز أحد أهم المصدرين للمواهب واللاعبين لمختلف دول العالم مثلما الحال بالنسبة لبنفيكا، والشراكة لن تكون إضافة فقط لنادي بيراميدز وإنما إضافة للكرة المصرية بالكامل".