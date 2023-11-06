ديفيد سافوركادا يكتب: «من أجل الشعب وبالشعب».. إنه أمر «بونابرتى» للغاية !

حان وقت العودة إلى الأساسيات لتنفيذ السياسات الوطنية التى نريدها

سواء كان الرئيس ماكرون بأفكاره حول الإجهاض و"إحضار" كورسيكا أو الجمهوريين بهوايتهم المتعلقة بالهجرة أو ما يفعله حزب "فرنسا الأبية".. يجب أن أقول إن هذا المشهد استمر لفترة طويلة أيضا مع تواصل المطالبات بتغييره.. كثيرون منهم يقفزون كالماعز وهم يهتفون "الدستور، الدستور، الدستور"...

لكن ماذا فعل بهم دستور الجمهورية الخامسة؟ هذا الدستور السيئ، الذي تعرض لسوء المعاملة منذ التعديل الأخير والوحيد المثير للاهتمام لعام ١٩٦٢ والذي ينص على انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام، يبدو أن الجميع يريدون ترك بصماتهم عليه. وقد تم تنقيحه ٢٤ مرة منذ عام ١٩٥٨ مع هجمات عديدة على ما يشكل قلب الأمة وسيادتها ووحدتها، وذلك في الأعوام ١٩٩٢ و١٩٩٩ و٢٠٠٣ و٢٠٠٥ و٢٠٠٨. وربما يكون الوقت قد حان للعودة إلى الأساسيات، مما يسمح لنا بتنفيذ السياسات الوطنية التي نريدها من قبل المؤسسات فوق الوطنية أو القضاة. وفي الواقع، فإن هذا الدستور اليوم منحاز للسلطة الممنوحة للقضاة الوطنيين والأوروبيين، والتي تعتبر أكبر من تلك التي يتمتع بها السياسيون والمواطنون. ولذلك لا بد من العودة إلى أساسيات البند الخامس التي تتضمنها المادة الثالثة التي تنص على أن “السيادة الوطنية للشعب، ويمارسها من خلال ممثليه، وعن طريق الاستفتاء. ولا يمكن لأي قسم من الشعب ولا أي فرد أن يتحمل مسؤولية ممارستها". لقد وضعات "البونابرتية" العديد من "المشاكل" التي أعتقد أنها تستحق الحل.

إذا أردنا أن يكون لدينا رئيس جمهورية ليس في حملة إعادة انتخاب من اليوم الثاني لانتخابه، وليس حرا في حالة الولاية الثانية، يجب علينا تعديل المادة ٦ من الدستور من أجل – تعديل الدستور لتكون مدة الرئاسة ٧ سنوات كما كانت في عامي ١٨٧٥ و١٩٦٢.

عندما نتحدث عن السيادة الوطنية، يجب أن نعطي أهمية حقيقية للكلمات وكيفية القيام بذلك عندما يشرح لنا الدستور أن المعاهدات أو الاتفاقيات التي يتم التصديق عليها أو الموافقة عليها بانتظام لها، منذ نشرها، سلطة أعلى من سلطة القوانين، موضوعها بالنسبة لكل اتفاقية أو معاهدة، لتطبيقها من قبل الطرف الآخر؟ فكيف نفعل ذلك عندما يتم تخصيص العنوان الخامس عشر بالكامل للاتحاد الأوروبي؟ ولذلك فمن المناسب تعديل المادة ٥٥ من خلال حظر أي سلطة تتميز بأفضلية على القانون الفرنسي ومراجعة الباب الخامس عشر من الدستور المتعلق بالاتحاد الأوروبي بالكامل وتتم هذه المراجعة بعد استفتاء يسبقه "حوار وطني" طويل حول مستقبل فرنسا والاتحاد الأوروبي من أجل التحقق من صحة التعديلات من قبل الفرنسيين.

يمارس الشعب السيادة الشعبية، إما عن طريق ممثليه المنتخبين بشكل مباشر أو غير مباشر، أو عن طريق الاستفتاء ويجب الحفاظ عليها دون الاستسلام لأسلوب R.I.C أو R.I.P وأعتقد أنه فيما يتعلق بالقضايا الوطنية، يجب أن يظل الاستفتاء مبادرة رئاسية والتزامًا، ولكنه يتطلب أيضًا من الرئيس احترام نتائجه. ولهذا فمن الضروري تعديل المادة ٨٩ من الدستور بإلغاء الحق الممنوح للكونغرس في التصديق على جميع المعاهدات وتعديل المادة ١١ بحيث توسع نطاق الاستفتاء وتمنع أي لجوء إلى الكونجرس للتصديق على أي اقتراح وعمل استفتاء حول ذلك إلى الشعب.

لم يُصنع الدستور ليظل مجمدًا، لكنه بالتأكيد لم يُصنع ليفقد البلد سيادته ويخدم أهواء أو هواجس من نسوا أنهم خدموا أمة وشعبًا ذا تاريخ طويل وقيمة كبيرة.

ديفيد سافوركادا: ضابط سابق فى البحرية الفرنسية، ومدرب فى عدة جهات أمنية خاصة، وعضو فى العديد من الجمعيات الوطنية. يشغل حاليًا منصب الأمين العام لمركز الدراسات والأبحاث حول البونابرتية ورئيس حركة «النداء من أجل الشعب».. يتناول، ما يعتبره بعض أزمات فرنسا الاجتماعية.