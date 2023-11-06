«الملاحة الرياضية» يتفقد المواقع المرشحة لإقامة بطولة البحر المتوسط 2025

واصل وفد اتحاد البحر المتوسط للملاحة الرياضية اليوم الإثنين زياراته التفقدية للمواقع المرشحة لإقامة سباقات بطولة البحر المتوسط 2025 والتي تستضيفها مصر بتنظيم الاتحاد المصري للملاحة الرياضية برئاسة اللواء دكتور مؤنس أبو عوف وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

شهدت الجولة تفقد بهو المتحف المصري الكبير، بهو المتحف القومي للحضارات، ومحمية وادي دجلة وذلك استكمالًا للجولة التي بدأت أمس بتفقد مركز شباب الجزيرة، قلعة محمد علي، وحديقة الأزهر.

ومن المقرر أن يستكمل الوفد جولته غدًا الثلاثاء في مدينة مصر الأولمبية، حي المال والأعمال، نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة ثم يختتم اليوم بجلسة تجمع بين الوفد والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

من جانبه أبدى الوفد إعجابه الشديد بالمواقع المرشحة لإقامة السباقات مشددين على أنها ليست فقط مناسبة لإقامة البطولة ولكن أيضًا تساعد في الترويج للمقاصد السياحية في مصر.

يذكر أن وفد اتحاد البحر المتوسط جاء لمصر لحضور المؤتمر الدولي للملاحة الرياضية وذلك في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الجاري في المدينة الشبابية بالاسكندرية.

ويهدف المؤتمر الدولي إلى بحث ومناقشة سبل وآليات نشر وتنمية رياضة الملاحة الرياضية في الدول العربية والأفريقية، وتنمية وتطوير القادة لنشر تلك الرياضة في بلدانهم.