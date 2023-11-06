إنجلترا تواجه البرازيل وبلجيكا وديا في مارس

أعلن منتخب إنجلترا، خوض مواجهتين وديتين في مارس المقبل، أمام منتخبي البرازيل وبلجيكا، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".



ويلتقي منتخب إنجلترا أولا مع نظيره البرازيلي الفائز بلقب كأس العالم خمس مرات والمصنف الثالث عالميا، يوم 23 مارس على استاد ويمبلي وبعدها بثلاثة أيام في 26 مارس يواجه منتخب بلجيكا المصنف الخامس عالميا.



وقال جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي: "أنا سعيد بخوض مباراتين قويتين في مارس، بينما نستعد لنهائيات كأس الأمم الأوروبية، من المهم أن ننتهز كل فرصة لاختبار أنفسنا أمام أكبر المنافسين".

وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين الإنجليزي والبرازيلي في المباراة التي أقيمت على ملعب "ويمبلي" في عام 2017، وانتهت وقتها المباراة بالتعادل السلبي.



بينما كانت آخر مواجهة بين المنتخبين الإنجليزي والبلجيكي في ملعب "ويمبلي" في أكتوبر 2020، وانتهى وقتها اللقاء بفوز منتخب الأسود الثلاثة بالفوز بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.