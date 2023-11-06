محافظ البحر الأحمر يقوم بجولة تفقدية على طريق المطار لمتابعة اعمال التطوير

تفقد محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، ظهر اليوم طريق المطار بهدف متابعة وتقييم سير العمل في مشروع تطوير هذا الطريق الحيوى . خلال الجولة، قدم اللواء حنفي عدة توجيهات هامة للارتقاء بجودة هذا الطريق وتحسين البنية التحتية.

أحد أبرز التوجيهات التي أصدرها محافظ البحر الأحمر هي ،الإعلان عن خطة صيانة كاملة لجميع أعمدة الإنارة على طريق المطار، بهدف توفير رؤية وسلامة أفضل للمسافرين خلال الليلة، واستبدال الزراعات القديمة بزراعات جديدة على جانبي الطريق.

وفي خطوة ترحيبية تجاه الزوار، وافق اللواء حنفي على إنشاء كلمة ترحيب مجسمة توجه رسالة ترحيب للسائحين عند مدخل المطار بالغردقة. كما أشار بضرورة ان تنسجم اللوحة الجدارية الموجودة بالطريق ، بشكل مثالي مع التطورات التى تتم بالجزيرة الوسطى .

أخيرًا، وجه اللواء عمرو حنفى جهاز التعمير بتوصيل خطوط المياه لبعض المناطق على طريق المطار ، دون تعطيل المرور وضمان السرعة في إنجاز الأعمال. كما وجه سيادته أيضًا بمراجعة حالة الإنارة والكهرباء على الطرق الدائرية الخارجية للمدينة للتأكد من سلامة المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تحسين البنية التحتية وترقية الخدمات على طريق المطار الحيوي لضمان توفير بيئة استقبال ممتازة للزوار والسياح.

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