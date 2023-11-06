كامل الوزير: الخط الرابع للمترو حلقة وصل بين القاهرة والجيزة و6 أكتوبر

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل أن تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق يأتي ضمن خطة وزارة النقل لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستكمال تنفيذ شبكة خطوط مترو الانفاق والذي يعتبر أحد أهم وسائل النقل الجماعي الذكى الأخضر صديق البيئة الذي ينفذ طبقاً لأحدث المواصفات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الأمن والأمان.

وأضاف الوزير أن طول الخط الرابع يبلغ 42 كم وعدد 39 محطة ويتم تنفيذه على مرحلتين تمتد المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم وتشتمل على عدد 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) وتمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة منطقة النقل المجمع بطول 23 كم وعدد 22 محطة (21 محطة نفقية + 1 محطة سطحية) .

ومن المقرر أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي 1.5 مليون راكب يوميا ، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كلاً من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر .

وأكد الوزير أنه يجري حالياً تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربي من المرحلة الأولى فى المسافة من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة المساحة بطول 13.7 كم وعدد 12 محطة.

جاء ذلك خلال فعليات اليوم الثاني من معرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا 2023Trans-MEA والذي يقام تحت رعاية عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2023 تحت شعار " توطين صناعة وسائل النقل في مصر ".

ويقام المعرض في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وحيث تقوم وزارة النقل حاليًا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهري ) خلال الفترة من ( 2014-2024 ) باستثمارات 2 تريليون جنيه.



