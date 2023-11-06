ads
الإثنين 06 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية: توزيع 170 صندوق سعة 1 متر و 350 سلة علي أعمدة الإنارة في 5 أحياء

منظومة النظامة بالإسكندرية
منظومة النظامة بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استجابة لمطالب المواطنين فيما يختص بدعم منظومة النظافة، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم توزيع 170 صندوق سعة 1 متر و350 سلة علي أعمدة الإنارة في 5 أحياء (منتزة أول، وحي منتزه ثان، والعجمي، وحي غرب، وحي وسط).

وأضاف اللواء محمد الشريف أن شركة نهضة مصر للخدمات البيئية برئاسة حسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قامت خلال شهر أكتوبر برفع  124 ألف طن مخلفات صلبة، و 435 طن مخلفات طبية من المنشآت والمراكز الطبية، بالإضافة إلى رفع المخلفات المتراكمة بالمحطة الوسيطة بمحرم بك ونقلها إلى المدفن الصحي بمدينة الحمام.
هذا وقد وجه المحافظ رؤساء الأحياء وشركة نهضة مصر  بالاستجابة لمطالب المواطنين وخاصة التي تختص برفع كفاءة منظومة النظافة، ورفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية أول بأول وتنظيف محيط المدارس بشكل دوري ومستمر، ووضع صناديق قمامة في المناطق التي كثرت منها شكاوى المواطنين.

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المدفن الصحي المراكز الطبية دعم منظومة النظافة رفع كفاءة منظومة النظافة مطالب المواطنين