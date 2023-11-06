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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الجيزة تستجيب للشكاوى الواردة على الصفحة الرسمية من مواطني الوراق والطالبية والدقي

رفع اشغالات بعدد
رفع اشغالات بعدد من احياء الجيزة استجابه لشكاوي المواطنين
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تلقت محافظة الجيزة من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عدداً من شكاوى المواطنين وتم التعامل الفوري معها وشملت شكوي من أحد المواطنين المقيم بشارع القومية العربية نطاق حي الوراق يتضرر فيها من تعدي المقاهي والمحال العامة والباعة الجائلين على نهر الطريق مما يعوق حركة سير المارة والسيارات.
على الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي الوراق  بتنفيذ حملة مكبرة علي الشارع محل الشكوى لكونه أحد الشوارع الرئيسية بالحي ،وأسفرت الحملة عن رفع جميع الاشغالات الموجودة على أرصفة المشاه والمتعدية علي الطريق العام وإيداعها بمخازن الحي .
كما تم التنبيه علي أصحاب المقاهي والمحال العامة الموجودة بالشارع بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي علي أرصفة المشاه وفي حال عدم الإلتزام سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .
كما وجه محافظ الجيزة حي الدقي بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بسرعة الاستجابة لشكوي المواطن التي تلقتها الصفحة الرسمية والتي يتضرر فيها من وجود تجمعات  لمخلفات قمامة وأشجار بشارع الأنصار  .
وعلي الفور قام حي الدقي بالدفع بعدد من عمال النظافة وتم رفع مخلفات القمامة محل الشكوي وسيتم المتابعة الدورية لعدم تكرارها مجددآ حفاظآ علي المظهر العام .
كما استجابت محافظة الجيزة للشكوي الواردة من مواطن بحي الطالبية من تعدي علي الطريق العام من مقهي ( السعد ) وعدداً من المحال الكائنة في منطقة المريوطية بين شارعي الهرم والملك فيصل وإعاقة الحركة المرورية.
وقد شنت المحافظة حملة من خلال حي الطالبية وتم رفع كافة الإشغالات والتعديات لكافه المحال والمقاهي من الطريق العام ومصادرتها مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقهي المخالف .

الجيزة الجيزة تستجيب للشكاوي الواردة علي الصفحة الرسمية رفع جميع الاشغالات الموجودة علي أرصفة المشاه رفع مخلفات القمامة احياء الوراق والطالبية والدقي