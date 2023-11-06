أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، اليوم الإثنين، لحضور مؤتمر الجمعية العلمية للإرشاد الزراعى السابع عشر، الذى يقام تحت رعاية وزير الزراعة بعنوان “الإرشاد الزراعى في ضوء التحول الرقمى للزراعة المصرية”، الذى عقد بقاعة مركز التنمية المستدامة بمطروح.

جاء ذلك بحضور المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، والدكتور غنيم محمد غنيم أستاذ الإرشاد الزراعى ورئيس الجمعية العلمية للإرشاد الزراعة، والدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية، ومشاركة عدد من المهندسين والباحثين، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

ونقل السكرتير العام تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لضيوف المحافظة وجميع المشاركين في المؤتمر العلمي، موضحًا أن هذا المؤتمر يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجى الحديث في مجال الرقمنة، الذى لم يصبح هناك غنى عنه في كافة المجالات بما يوفره من جهد وطاقة ويوفر البيانات اللازمة لإتخاذ القرارات في كافة المجالات، ومنها مجال التنمية الزراعية لما له من أهمية بما يهدف إليه سواء تنمية التربة والحفاظ عليها أو الارتقاء بالمنتج الزراعى وتحسين جودته أو تنمية القوى البشرية العاملة عليه، هو ما تسعى اليه الدولة المصرية حالياً من أجل تحقيق الإكتفاء والأمن الغذائى والنبات.

وأكد سكرتير عام مطروح على اهتمام القيادة السياسية الكبير بمحافظة مطروح والتى كانت سلة غلال العالم لتلقى مزيد من الاهتمام مع مساحتها التى تصل إلى سدس مساحة مصر، وجهود التوسع في مشروعات التنمية المتنوعة وأهمية الإدارة المستدامة لها.

كما أكد على تقديم محافظة مطروح الدعم المطلق لكافة توصيات المؤتمر؛ تحقيقاً للتنمية الزراعية وتحقيق التنمية المنشودة والمستدامة بالمحافظة.

سكرتير عام مطروح يشارك في مؤتمر “الإرشاد الزراعى في ضوء التحول الرقمي”

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