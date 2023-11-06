مدير "تعليم القاهرة" يوصي الطلاب بالاشتراك في مسابقات المكتبة

تفقد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الاثنين، سير وانتظام العملية التعليمية بمدرسة الشهيد يسرى عميرة التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية.

كان في استقباله أمل الهوارى مدير عام الإدارة وحسن شومان مدير المدرسة.

وتابع " موسى " الصف الأول والثاني الثانوي، واطمأن على سير الإمتحانات الشهرية.

وأوصى الطلاب بالحضور والمواظبة حرصاً على مستقبلهم ، وضرورة ممارسة الأنشطة التربوية المختلفة لخلق جيل قادر على الإبداع والإبتكار .

كما تابع " موسى " حجرة نادى اليونسكو وتفعيل مسرحة المناهج بتميز وإبداع .

كما تابع نشاط المكتبة ، وشجع الطلبة على أهمية ممارسة القراءة والاشتراك فى كافة مسابقات المكتبة واثراء معلوماتهم بصورة دائمة، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح والتميز .

وأشاد " موسي " بحسن سير العملية التعليمية ، وتضافر كافة الجهود لتوفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب داخل المدرسة وجعلها بيئة تعليمية جاذبة، وتقديم كافة أوجه الرعاية لأبنائنا الطلاب وكذا إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، حفاظاً على سلامة الطلاب والتأكيد على نظافة المدرسة من الداخل، وتوفير المطهرات والمنظفات ، والتهوية الجيدة داخل الفصول .

كما وجه "وكيل أول الوزارة " بضرورة تسجيل غياب الطلاب أولاً بأول، والتأكيد على عدم مغادرة المدرسة إلا بعد تأكد الإشراف اليومي من انصراف جميع الطلاب وإحكام غلق باب المدرسة بعد إنتهاء اليوم الدراسي ومراجعة عوامل الأمن والسلامة وإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق إنتظام وإستقرار العملية التعليمية، وتحديد يوم من كل أسبوع لمقابلة أولياء الأمور وحل مشكلاتهم.