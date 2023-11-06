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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق الجديدة بعد تشغيلها تجريبيا.. صور

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
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بدأت وزارة النقل التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة والنهائية من الخط الثالث لمترو الأنفاق في المسافة من امبابة / روض الفرج / جامعة القاهرة  بطول 13.7 كم وعدد 11 محطة بواقع 4 محطات نفقية و5 محطات علوية و2 محطة سطحية، وذلك خلال فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الاوسط وافريقيا TransMEA2023.

وتخدم هذه المرحلة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بمناطق شارع السودان وإمبابة والبوهى والقومية العربية وشارع جامعة الدول العربية وصولا الى جامعة القاهرة، هذا ويتكامل الخط الثالث للمترو مع باقي خطوط الشبكة ووسائل النقل الجماعي والجر الكهربائي لإقليم القاهرة الكبرى وذلك من خلال تبادل الخدمة مع كل من الخط الأول في محطة ناصر، والخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة، والخط السادس في محطة العباسية، والقطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ومونوريل شرق النيل في محطة الاستاد، ومونوريل غرب النيل في محطة وادي النيل.

 وكذلك الربط مع الطريق الدائري عند محطة الطريق الدائري وبالتالي ربط مترو الأنفاق مع الاتوبيس الترددي السريع BRT الذي سيتم تسييره على الطريق الدائري لتحقيق تبادل الخدمة بينهما.

وزارة النقل لمرحلة الثالثة مترو الأنفاق إمبابة المؤتمر الدولى للنقل الذكى