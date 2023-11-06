وكيل "تعليم مطروح" يتفقد مدارس السلوم ويحيل المقصرين للتحقيق

واصل عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الاثنين، جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة مسار العملية التعليمية بمدارس مدينة ومركز السلوم.

وتفقد مسار العملية التعليمية بمدارس مراجع الشايب الابتدائية بقرية بقبق، وأبو زريبة الابتدائية، وسيول القطعان الابتدائية التابعين لإدارة السلوم التعليمية.

جاءت جولة وكيل الوزارة المفاجئة بمدارس المدينة الحدودية أقصى غرب المحافظة؛ لمتابعة انتظام الدراسة وانضباط اليوم الدراسي بحضور السيد توفيق مدير إدارة المتابعة الميدانية.

ورصد وكيل تعليم مطروح خلال جولته التفقدية عدم انضباط بعض المعلمين، موجهاً أحمد الكيال مدير الإدارة بتكثيف جولات المتابعة للمدارس خاصة الكائنة بالقرى والنجوع، وقيام قسم المتابعة بالدور المكلف به لضبط مسار العمل بكافة مدارس السلوم.

و شدد وكيل الوزارة أن الجولات الميدانيه مستمرة حتى يعود الانضباط والاستقرار فى العملية التعليمية بكافة مدارس المحافظة، وموجهاً كافة القيادات برفع شعار "معا لعودة الانضباط".



و فى نهايه الزيارة قرر مدير المديرية إحالة معلمى مدارس أبو زريبة ومراجع الشايب وسيول القطعانى، للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى بالمدرسة والإهمال الشديد في أداء واجباتهم الوظيفية.

وكيل تعليم مطروح يتفقد مدارس السلوم

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