انهيار أجزاء في المستشفى الإندونيسي جراء قصف إسرائيلي

يواصل العدوان الإسرائيلي ممارساته الدموية في حق الشعب الفلسطيني، التي أسفرت عن استشهاد ما يزيد على 9 آلاف شخص، معظمهم من الأطفال.

وقالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية" في قطاع غزة، إن المدفعية الإسرائيلية استهدفت شرق قطاع غزة، الليلة الماضية، ما أدى إلى انهيار بعض أجزاء في المستشفى الإندونيسي نتيجة القصف.

وأضافت أن الاحتلال قصف محافظة شمال غزة بقنابل الفسفور المحرمة، كما قصف مناطق وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 45 شخصًا، وفقدان آخرين.

وذكرت أن قصفًا إسرائيليًا استهدف جباليا ورفح وخان يونس، بالإضافة إلى 450 هدفًا للفصائل الفلسطينية، مضيفة أنه لا يزال القطاع يعاني انقطاعًا في خدمات الاتصالات والإنترنت.

وأشارت "عوكل" إلى تعمد الاحتلال استهداف آبار المياه وشبكات الصرف الصحي في القطاع، كما يستهدف الألواح الشمسية للمستشفيات، في محاولة لتعميق معاناة الشعب الفلسطيني.