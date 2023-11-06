بالفيديو.. "الأرصاد": طقس حار نهارا وتحذيرات من شبورة كثيفة

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم سيسوده أجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة والتي نشعر بها خلال فترات النهار والليل، وبالتالي فأن درجات الحرارة اليوم ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من 3 إلى 4 درجات، والعظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تسجل 32 درجة مئوية.

وتابعت، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، محذرة من الشبورة المائية والتي تصل إلى حد الضباب صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مناشدة قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.