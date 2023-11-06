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الإثنين 06 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بعد زوال الشبورة.. فتح طريق العين السخنة القطامية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعادت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم، فتح طريق "العين السخنة - القطامية الصحراوي" بعد تلاشي الشبورة، ووضوح الرؤية.
وعززت ادارة المرور من تواجد الخدمات منعًا لوقوع أي حوادث مرورية، وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الإلتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

بعد زوال الشبورة فتح طريق العين السخنة القطامية