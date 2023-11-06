أعادت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم، فتح طريق "العين السخنة - القطامية الصحراوي" بعد تلاشي الشبورة، ووضوح الرؤية.
وعززت ادارة المرور من تواجد الخدمات منعًا لوقوع أي حوادث مرورية، وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الإلتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.
حوادث وقضايا
بعد زوال الشبورة.. فتح طريق العين السخنة القطامية
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أعادت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم، فتح طريق "العين السخنة - القطامية الصحراوي" بعد تلاشي الشبورة، ووضوح الرؤية.
أعادت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم، فتح طريق "العين السخنة - القطامية الصحراوي" بعد تلاشي الشبورة، ووضوح الرؤية.