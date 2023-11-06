أسعار الدولار اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2023

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2023، استقرارا أمام الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة وذلك في أول يوم تداول بعد قرار البنك المركزي الخميس الماضي بتثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة خلال 2023.

وعلى الصعيد العالمي استقرت العملات الرئيسية اليوم الاثنين مع تأهب المستثمرين لاستمرار خسائر الدولار التي بدأها نهاية الأسبوع الماضي بعد أن خفف مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) من تصريحاته التي تشير للتشديد النقدي.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

عرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

سجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وهبط مؤشر الدولار 0.08 %إلى 104.99 وصعد اليورو 0.08%إلى 1.0738 دولا. وهبط مؤشر الدولار بأكثر من 1%الأسبوع الماضي في أكبر تراجع منذ منتصف يوليو تموز ليصل إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع.