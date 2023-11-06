كولر يعالج الأزمات الفنية لنجوم الأهلي بالمحاضرات قبل مواجهة سيراميكا

يعتمد مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على المحاضرات الفنية لتصحيح الأخطاء التي يقع فيها لاعبوه خلال المباريات الأخيرة، في ظل ضيق الوقت وعدم وجود الوقت الكافي بين كل مباراة والأخرى لتصحيح الأخطاء، خاصة بعد الأخطاء التي أظهرتها مباراة المقاولون العرب الأخيرة.

وأظهرت مباراة المقاولون شكوى كولر من بعض المشاكل، أهمها غياب التركيز عن لاعبي الأهلي وارتكاب الأخطاء الساذجة التي تكبد الفريق استقبال أهداف، وتهدد الفريق في تحقيق الانتصارات، حيث ينوي شرح هذه الأخطاء في محاضرات بالفيديو للاعبين على هامش التدريبات، لصعوبة تخصيص وقت كافي في التدريبات لتصحيح هذه الأخطاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا، المقرر لها الرابعة عصر الأربعاء المقبل بإستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري المصري.

ويرغب كولر في الاستفادة بمباريات الأهلي المؤجلة سواء أمام الجونة أو بلدية المحلة أو سيراميكا من أجل الفوز بها لاستعادة التربع على عرش جدول ترتيب الدوري، ضمن خطة الاحتفاظ باللقب الذى يحمله منذ الموسم الماضي.