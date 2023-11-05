عشرات الشهداء والجرحى في قصف غير مسبوق على غزة وقطع الاتصالات والإنترنت

شهدت مدينة غزة، مساء اليوم الأحد، انفجارات عنيفة وقصف غير مسبوق من قبل الطائرات والبوارج الحربية الإسرائيلية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، بالإضافة إلى قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن غارات الاحتلال العنيفة وغير المسبوقة أسفرت عن ارتقاء العديد من الشهداء، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات من المواطنين، وتدمير العديد من المباني والمنازل المأهولة، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت محيط مستشفيات غزة، وحي الزيتون، والصبرة، والرمال، والرمال الجنوبي، والشاطئ، والسفينة، والمشتل، ومجمع أنصار، والشيخ عجلين، وتل الهوى، وأحياء ومناطق أخرى بمدينة غزة ومحيطها.

وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية أن الاحتلال فصل المسارات الدولية للمرة الثالثة، وقطع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة.

واستشهد وأصيب العشرات من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي العديد من المنازل السكنية غرب دير البلح، وفي أحياء الزيتون، والنصر، والشيخ رضوان، ومخيم البريج، والفاخورة بجباليا، والنصيرات، ومخيم البريج، وحي الشجاعية، وبيت لاهيا، وحي النصر.