سمير فرج يكشف القرارات المنتظرة من القمة العربية 11 نوفمبر

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، تفاصيل القمة العربية الطارئة المقرر لها 11 نوفمبر الجاري في المملكة العربية السعودية لمناقشة تطور الأوضاع في قطاع غزة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المنتظر من القمة بعض القرارات مثل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الأممية إلى قطاع غزة.

وأشار اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، إلى أن المأمول من القمة زيادة الضغط على إسرائيل والمجتمع الدولي وخلق لوبي من أجل هذا الهدف، مؤكدا أنه يجب إنشاء صندوق لإعادة إعمار قطاع غزة.

