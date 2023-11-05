9 سنوات إنجازات بالأقصر.. منظومة صحية متكاملة وبأعلى جودة.. وتطوير وإنشاء 6 مستشفيات و59 وحدة صحية وتقديم 14.5 مليون خدمة طبية وعلاجية.. و14.5 مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الشامل

شهدت محافظة الأقصر، على مدار الأعوام السابقة، طفرة ملحوظة في القطاع الصحي، إثر اختيارها ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والأقصر والسويس وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر من عام 2019 تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو من نفس العام.

وبلغ عدد المنشآت الصحية التي تم تطويرها وتعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر 66 منشآة صحية، منها 59 مركزا ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 6 مستشفيات، بالإضافة إلى 4 منشآت مقدمة الخدمة من القطاع الخاص لخدمة أهالي جنوب الصعيد، وعلى رأسهم مواطني محافظة الأقصر البالغ عددهم 1,366,797 مواطن.

جاء ذلك في ظل توجيهات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي كان آخرها ضغط الجدول الزمني لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين خلال 10 أعوام بدلًا من 15 عاما، وكان هذا النجاح والطفرة هما نتاج التعاون المثمر لإنجاح المنظومة بين الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهى "الهيئة العامة للرعاية الصحية" وهي المسئولة عن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والتي تسعى لتقديم الخدمة الطبية لمنتفعي المنظومة الجديدة بأعلى جودة مرضية وبما يحقق رضاء المنتفعين، و"الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية" وهي المسئولة عن اعتماد المنشآت الصحية والرقابة على جودة الخدمات المقدمة، و"الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل" وهي الجهة المنوطة بتمويل النظام من خلال تحصيل الاشتراكات ومصادر الدخل الأخرى، وذلك بما يضمن في النهاية توفير رعاية صحية مميزة ومتكاملة ذات جودة عالية من نظام التأمين الصحي الشامل الجديد وفقا لأعلى معايير الجودة الطبية، لجميع المصريين بالقرى والمدن دون تفرقة، ترسيخًا للعدالة الاجتماعية وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 بتوفير التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.

إنجازات القطاع الطبي

كشفت آخر إحصائية للهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية التي تم تقديمها بمنشآتها في محافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تخطت 14.5 مليون خدمة طبية وعلاجية، منذ تشغيل نظام التغطية الصحية الشاملة بالمحافظة وحتى الآن، حيث تباينت الخدمات الطبية المتكاملة المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر، بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالخدمات التشخيصية الأشعة والمعمل، وصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى باستخدام أحدث التقنيات وفق الممارسات الطبية العالمية، والمقدمة بمستشفيات الهيئة بمستوييها الثانوية والثالثية.

وبلغ إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالأقصر، 5.5 مليون خدمة رعاية صحية أولية، منها 1.2 مليون خدمات الفحص الطبي الشامل، وذلك بنسبة 97% من إجمالي المنتفعين بالمنظومة، بينما تخطت خدمات طب الأسرة 4.5 مليون، منها 850 ألف خدمة أسنان، وأكثر من مليون فحص معملي وخدمة أشعة، و350 ألف خدمة الإسعافات الأولية، كما شملت الخدمات أيضًا أمراض الأطفال والنساء والباطنة.

كما بلغ إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بالمستشفيات التابعة للهيئة بالأقصر أكثر من 9 ملايين خدمة طبية وعلاجية، تم تقديمها من خلال 6 مستشفيات تابعة للهيئة بالمحافظة حتى الآن، وهى مستشفيات «حورس التخصصي، طيبة التخصصي، الكرنك الدولي، إيزيس التخصصي، الأطفال التخصصي، مجمع الأقصر الطبي الدولي»، منه 1.2 مليون خدمة بالعيادات الخارجية، أكثر من 230 ألف عمليات وجراحات متنوعة، 4.5 مليون فحوصات تشخيصية بالأشعة والمعمل.

منظومة التأمين الصحي

قال الدكتور أحمد البرعي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، إن عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر تخطى حاجز 1.2 مليون مواطن حتى الآن، كما تخطت نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة إليهم 90%، وبلغ عدد المنشآت الصحية التي تم اعتمادها وفق أعلى معايير الجودة العالمية والحاصلة على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية، 31 منشآة صحية بمحافظة الأقصر، منها 3 مستشفيات، إضافة إلى 28 وحدة ومركز لطب أسرة تم اعتمادها حتى الآن، وذلك فضلًا عن الاعتماد المبدئي لـ 27 منشآة صحية أخرى، كمرحلة أولى للحصول على درجة الاعتماد القومية GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية، مؤكدا أنه جرى تجهيز المنشآت الصحية المقرر دخولها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، على أعلى مستوى لتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمنتفعين. وأوضح البرعي، أن إجمالى عدد الأسرة حتى الآن بكافة المستشفيات أكثر من 1000 سرير منها ما يقرب من 150 سرير عناية مركزة وما يقرب من 190 حضانة، وغرف العمليات ما يزيد على 35 غرفة عمليات، ووحدات الغسيل الكلوى 278 وحدة "سلبى + ايجابي"، مما نتج عنه تقديم ملايين الخدمات الصحية من خلال كافة منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر. وتابع، أنه تم استحداث عدد من الخدمات والأقسام لأول مرة فى محافظة الأقصر وصعيد مصر ومنها لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحى، وعلى سبيل المثال لا الحصر، إجراء زراعة القوقعة لأول مرة فى صعيد مصر تحت مظلة التأمين الصحى، وجراحات القلب المفتوح وزراعة جهاز منظم لضربات القلب، وإجراء عمليات القسطرة القلبية والتقنيات المختلفة منها بمستشفى طيبة بالإضافة إلى زراعة الشريان التاجى والأورطى واستبدال الصمام الميترالى والثلاثى وكذلك إصلاح عدد من العيوب والاختلالات القلبية، كما تم تطوير جراحات الوجه والفكين والقلب والصدر وجراحات الأورام والجراحات الدقيقة بالأوعية الدموية والمخ والأعصاب، وكذلك أيضًا جراحات مناظير الجهاز الهضمى ومناظير العظام وإصلاح تشوهات عظام الأطفال، وتم افتتاح قسم العلاج المائى لأول مرة فى الصعيد داخل مستشفى العديسات، واستحداث لجنة الغدد الصماء للأطفال أيضا بها، واستحداث عيادات لعلاج الألم، وعيادات خدمات العلاج الطبيعى لإحالة المنتفعين إليها مع تجهيز القسم لخدمات الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية والتى تم تسليم أكثر من 700 حالة حتى الآن بها.

كما تم تفعيل منظومة الباكس بعدد من المستشفيات كأحد تطبيقات الرقمنة ومنها إنهاء قوائم الانتظار لفحوصات الرنين المغناطيسى بالمحافظة، وتم العمل على قوائم الانتظار وعمل عدد من القوافل الجراحية لسرعة الانتهاء منها، ومنها عمليات اللوز والمياه البيضاء والمناظير والعظام، وتفعيل غرف الطوارئ المركزية والفرعية بالمستشفيات لسرعة إحالة الحالات الطارئة والعاجلة ضمن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والتى تم افتتاحها رسميًا، وفى إطار الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية تم الانتهاء من حصر وتكويد جميع أصول وممتلكات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر ضمن مشروع "الحصر والتكويد" الذى أطلقه مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

أهم 6 مستشفيات بالمحافظة

مجمع الأقصر الطبي الدولي

في يونيو الماضي، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن انضمام مجمع الأقصر الطبي الدولي (مستشفى الأقصر الدولي سابقاً) ضمن مستشفيات الهيئة كأكبر صرح طبي عالمي بتكلفة مليار جنيه ليخدم 1.2 مليون نسمة من أهالي الصعيد، فهو يضم العديد من المستشفيات التخصصية، وتضم كافة التخصصات الطبية، كما سيتم تقديم 3 مستويات من الرعاية الصحية بها، بالإضافة إلى موقع المجمع الجغرافي وسط المحافظة، وخدمته لقطاع كبير من سكان محافظة الأقصر.

ويشتمل مجمع الأقصر الطبي الدولي علي المبني الرئيسي الذي يشتمل علي قسم الطوارئ وقسم الحروق وقسم الأشعة وأقسام العمليات وقسم النساء والولادة وقسم حضانات الأطفال المبتسرين وقسم الأورام والمعامل وقسم المناظير وقسم العناية المركزة وقسم الإقامة الداخلية للمرضى وقسم زراعة النخاع وقسم الحالات الحرجة، كما يضم مجمع الأقصر الطبي الدولي مباني ملحقة بالمبني الرئيسي وهي المبني الإداري، قسم العيادات الخارجية ، بنك الدم الإقليمي، مبني عيادات الرمد، مبني الغسيل الكلوي ومبني الأجنحة الفندقية، وقد تم الانتهاء واستلام المبني الإداري وقسم العيادات الخارجية وبنك الدم الإقليمي ومبني عيادات الرمد ومبني الغسيل الكلوي ويتم تقديم الخدمة على أكمل وجه من خلال العيادات الخارجية وعلى مستوى عالى من جودة الخدمات الطبية والتمريضية والفندقية لتوفير جميع سبل الراحة للمرضى خلال جلسات الغسيل.

ويتم حالياً العمل على الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتطويرية للمبني الرئيسي ومبني الأجنحة الفندقية وذلك لاكتمال جميع خدمات المجمع الطبي الدولي، حيث يمكن الكشف بالعيادات الخارجية بمجمع الأقصر الطبي الدولي عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة والاتصال بالخط الساخن ١٥٣٤٤ لحجز موعد الكشف.

وعن تغيير مسمى مستشفى الأقصر الدولي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر إلى مجمع الأقصر الطبي الدولي، أشار البرعي إلى أن تغيير المسمى نظرًا لما يتمتع به مجمع الأقصر الدولي من بنية تحتية متطورة وإمكانات هائلة وتجهيزات طبية وغير طبية عالية المستوى وذلك بعد رفع كفاءته وتطويره وفقًا لأحدث المعايير الدولية للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، لافتاً إلى أن مجمع الأقصر الطبي الدولي تخط تكلفة تطويره المليار جنيه، ويبلغ مساحة 50 ألف متر مربع، ومن المقرر أن تبلغ طاقته الاستيعابية 560 سريرا.

مستشفى الكرنك الدولي

وفي مستشفى الكرنك الدولي "الأقصر العام" سابقا، تم تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى وضمه إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يقدم المستشفى الخدمة الطبية من المستوى الثالث ويضم أقسام الباطنة، والأطفال، والجراحة (عامة، وعظام، وجراحة الفم والأسنان)، ونساء وتوليد، وأمراض جلدية، وأنف وأذن وحنجرة، و مبتسرين، وأمراض ذكورة، وروماتيزم وتأهيل، وحروق، وأمراض قلب وصدر، ونفسية وعصبية، وجلدية، ومسالك بولية، ورمد وعيون، ورعاية مركزة (عناية قلب CCU & عناية عامة ICU )، وطوارئ، وعلاج طبيعي، وتنظيم الأسرة، وغسيل كلوي.

وطبقاً لخطة التطوير، فقد تمت زيادة عدد الأسرة بالمستشفى لتصبح 201 سرير بدلا من 154 سريراً، كما تمت زيادة العيادات الخارجية لتصل لـ22 عيادة، و6 غرف عمليات إضافةً إلى غرفة للعمليات الصغرى، و57 سرير عناية مركزة، و30 حضانة، و60 ماكينة غسيل كلوي، وبنك دم تجميعي وصيدلية مركزية، وأشعة ( سينية، مقطعية، متنقلة، إيكو، رنين مغناطيسي، سونار) ، ووحدة مناظير.

مستشفى إيزيس للنساء والتوليد

وكان لمحافظة الأقصر السبق عندما وقع الاختيار على مستشفى البياضية ليصبح مركزًا متكاملاً لتقديم خدمات الأمومة والطفولة والأطفال المبتسرين، تحت عنوان مستشفى "إيزيس" التخصصي وأصبح أول مستشفى متخصص في النساء والولادة لخدمة أهالي جنوب الصعيد وضمه لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وتمت أعمال تطوير المستشفى، وفقًا لأعلى معايير الجودة، لضمان تقدم خدمات طبية ذات جودة عالية في تخصصات النساء والولادة، ومده بكافة التجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة، حيث يتكون مستشفى "إيزيس التخصصي" من ٧ أدوار، وتشمل 28 سريرًا، و26 ماكينة غسيل كلوي، و20 عيادة خارجية، و5 معامل تحاليل، ووحدة عناية مركزة بطاقة 10 أسرة، و4 غرف عمليات، و30 حضانة للأطفال.

مستشفى العديسات للأطفال

وإلى الجنوب وتحديدا مستشفى العديسات التخصصي، والذي تم تشغيله تجريبياً 18 يناير من عام 2020، والذي واكب فترة كورونا، واستمر يعمل كمستشفى للعزل خلال عامي 2020 و2021 قبل أن يتحول مستشفى العديسات ليصبح متخصصاً في جراحات الأطفال، حيث تم إنشاؤه وفقاً لمعايير الأكواد العالمية لبناء المستشفيات، ويضم المستشفى كافة التخصصات الطبية للأطفال من جراحات وقساطر قلبية، وجراحات متقدمة، وعظام، وزراعة قوقعة للأطفال.

مستشفى حورس التخصصي

وكان لتطوير مستشفى أرمنت، دور كبير في رفع العبء حيث يستقبل المستشفى جميع حالات الطوارئ، كما يقدم الخدمات العلاجية من المستوى الثالث في أكثر من 22 تخصصا طبيا، وتبلغ الطاقة السريرية للمستشفى 154 سريرًا داخليًا، و27 سرير رعاية مركزة، و٤ غرف عمليات، و13 حضانة أطفال، و22 ماكينة غسيل كلوي، بالإضافة إلى استحداث وحدة قسطرة مخية داخل المستشفى.

ويعد مستشفى أرمنت من أول المستشفيات الذي تم تسجيله في هيئة الرقابة والاعتماد للتأمين الصحي الشامل، ويعمل بنظام الربط المميكن بالخدمات عن بعد، بالإضافة إلى أنه المستشفى الوحيد بمحافظة الأقصر الذي يقوم بإجراء جراحات التجميل، بالإضافة إلى تقديم التخصصات الأساسية كالأطفال، والأنف والأذن والحنجرة والجراحة، والعظام، النساء والتوليد، والباطنة، والنفسية، كما يقدم المستشفى الخدمات الطبية لجراحات المسالك البولية، وجراحات العيون، وجراحات العمود الفقري، والمخ والأعصاب، جراحات الوجه والفكين، وجراحات الأوعية الدموية.

مستشفى طيبة التخصصي

تم افتتاح مستشفي طيبة التخصصي بالأقصر، علي يد الرئيس عبد الفتاح السيسي كأحد أهم المشاريع القومية لخدمة أهالي الصعيد، في شهر فبراير لسنة 2021، أثناء زيارته لمحافظة أسيوط، حيث قدم المستشفى، رعاية متميزة أثناء جائحة كورونا وتلاها الخدمة الصحية والعلاجية لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

ويشمل إجمالي الغرف والطاقة الاستيعابية بمستشفى طيبة التخصصي، 154 سريرًا، وقسم الاستقبال والطوارئ وعدد 16 عيادة خارجية، بالإضافة إلى قسم الغسيل الكلوي، المكون من 24 ماكينة، 39 سرير عناية، 21 غرفة طوارئ، ويبلغ عدد المواطنين المستفيدين من خدماته 650 ألف نسمة، بالإضافة لتقديم خدماته العلاجية بالتخصصات المتميزة للمحافظات المجاورة.

ويضم المستشفى أيضًا: قسم العمليات - قسم العناية المركزة -وقسم العظام- قسم الأشعة- قسم المعامل- قسم النساء والتوليد وقسم الحضانات، قسم جراحة مخ وأعصاب وأوعية دموية، جراحة قلب وصدر، منظار عظام وكتف وركبة، قسم قسطرة وقلب مفتوح، قسم العلاج الطبيعي، قسم مناظير جهاز هضمي، قسم الحميات والجهاز الهضمي والكبد، العلاج الطبيعي. قسم الخدمات: مغسلة- تعقيم مركزي- مطبخ- مخازن- إدارة النظم والمعلومات- مشرحة- صيدلية مركزية- خدمات العاملين، قسم الإدارة: إدارة طبية- إدارة مالية- إدارة عليا- قاعات اجتماعات.

وتشهد الرعاية الصحية بالمستشفى، نجاحا مشهودا تصاعديا في العمليات الجراحية والتخصصات المتقدمة والنادرة، وبمعدل غير مسبوق، محققا إجمالي عمليات جراحية لليوم الواحد تخطي الخمسين عملية للتدخلات المتقدمة وذات مهارة وعلي يد عدد من أمهر الأطباء والجراحين، حيث تنوعت العمليات ما بين جراحات القلب والأوعية الدموية، القسطرة القلبية والتقنيات التشخيصية العالمية منها عمليات المخ والأعصاب والقسطرة مخية، وأيضا جراحات التجميل، العظام والكسور، كذلك عمليات المفاصل وتغيير الركبة ومناظير العظام، النساء والتوليد، المسالك، الأنف والأذن، والجراحة العامة والطارئة.

معاهد تمريض لتأهيل الطلاب

تضم المحافظة 4 معاهد رعاية فنية للتمريض نظام الخمس سنوات بعد الشهادة الإعدادية وذلك بالمستشفيات التابعة للهيئة، وهي "الكرنك الدولي، مجمع الأقصر الطبي، إيزيس، حورس" كما تمت الموافقة على مقترح ضم المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بإسنا لمعاهد رعاية الفنية للتمريض بالأقصر، وفقًا للدراسة الفنية المقدمة في هذا الشأن، في إطار تنفيذ رؤية الهيئة في تطوير التعليم التمريضي.

وتضمن معاهد رعاية الفنية للتمريض، تأهيل الطلاب وتوفير المهارات العملية اللازمة لهم، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمنتفعين، فيما يتم تطوير المناهج التعليمية بما يتناسب مع معايير الجودة، ومواكبة احتياجات سوق العمل والتطورات العالمية، بهدف تخريج كوادر تمريضية قادرة على القيام بالعناية التمريضية مستندة على المعلومات والمهارات العملية اللازمة أثناء عملها مع الأفراد الأصحاء والمرضى في جميع المؤسسات الصحية، كذراع خدمية هامة في منظومة الرعاية الصحية.

تفعيل المبادرات الرئاسية

كما تم تفعيل وتنشيط المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة بمعظم المنشآت الصحية يوميا ومنها صحة المرأة، وصحة الأم والجنين، قياس ضعف السمع لحديثى الولادة، الأمراض المزمنة، الاعتلال الكلوى، ..الخ، ووضع بروتوكول اتفاقية تعاون مع مستشفى الأورمان لحالات الأورام والعمل على إنهاء قوائم انتظار اللجان الطبية، وتم تفعيل خدمات السياحة العلاجية واستقبال العديد من السياح الأجانب فى الأقسام الفندقية خاصة خلال الموسم السياحى، وإجراء العديد من حملات التوعية الصحية بكافة المنشآت، وتدريبات يومية مكثفة تشمل كافة العاملين وذلك ضمن البرنامج التدريبى لمشروع التأهيل الإلزامى فى التخصصات الطبية والإدارية، مع الاستعانة بالتعاقد مع العديد من أساتذة الجامعات والاستشاريين لتقديم أعلى مستوى من الخدمة وتبادل الخبرات والتعليم الطبى والفنى لحديثى التخرج والتخصصات الطبية بكافة المنشآت الصحية.

المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة: المنظومة الصحية في تطور مستمر

السبكي: الاهتمام بصحة المواطن على رأس أولويات الدولة

خلال جولته الأخيرة بمحافظة الأقصر، قال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إنه يتم العمل بشكل متطور لتحقيق حلم الرئيس السيسي في التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين وبجودة عالمية، وبالتعاون مع كل الهيئات الصحية، كما نسعى إلى التقييم العالمي لأداء هيئة الرعاية الصحية لوضع مصر على الخريطة الدولية، لافتاً إلى استراتيجية هيئة الرعاية الصحية للعمل بنظام المجمعات الطبية الشمولية لتوفير أكبر قدر من خدمات الرعاية الصحية داخل مكان واحد دون الحاجة لانتقال المرضى إلى أكثر من مكان للحصول على الرعاية الصحية المتكاملة.

وأضاف السبكي، أن الاهتمام بصحة المواطن وتطوير الخدمات الصحية والعلاجية، يأتي على رأس اهتمامات الدولة باعتبار المواطن هو الهدف الرئيسي للتنمية في أجندة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وليس أدل على ذلك من التوسع في إنشاء المراكز الطبية المتخصصة وتطوير المستشفيات وإتاحة العلاج لأي مواطن، والمتابعة المستمرة لتعميم مشروع التأمين الصحي الشامل على جميع المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، والذي يتم تطبيقه مرحليًا.

وتابع، أن جميع هذه الإنجازات السالفة الذكر، تعد إشارة إيجابية على قدرة هيئة الرعاية الصحية على تلبية احتياجات المواطنين في محافظة الأقصر، وفي جميع محافظات تطبيق المنظومة الجديدة، وهو ما يعزز الثقة في نظام التأمين الصحي الشامل، ويعكس كذلك الإرادة الحكومية القوية في تطوير وتحسين قطاع الرعاية الصحية في مصر من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة الصحية لهم عبر توفير وتقديم خدمة متميزة بأعلى معايير الجودة للمنتفعين داخل محافظتهم وعدم تحميل المواطن مشقة السفر خارج محافظاته لتلقي الخدمة الطبية اللائقة بمعايير الجودة العالمية.