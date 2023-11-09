"عمر" هرب من نيران الثأر.. فتعقبه المتهم وأمطره بثلاث طلقات غادرة

لم يحظ "عمر" بحياة هادئة مثل بقية الشباب فمنذ سنوات كتب عليه القدر أن يعيش مطاردا يتجول بين المحافظات هرباً من نيران الثأر التى لم تنطفئ.

فمنذ عدة أشهر وضع "عمر"ملابسه داخل حقيبة السفر حتى يلحق بأول قطار متوجها لمحافظة الجيزة، للاختباء من الثأر، فمنذ أن خطت قدماه أولى خطواتها داخل محافظة الجيزة وبالتحديد داخل منطقة المنيرة، بدأ فى البحث عن عمل ليتمكن من تدبير قوت يومه.

لكنه لم يدر أن رحلة الهروب لم تدم طويلاً، فلم يكن يعلم ان الثأر الذي هرب منه يطارده حتى فى أبعد الاماكن، حيث قام أحد الأشخاص الذي قام بالهرب منه بملاحقته حتى علم بأنه يختبئ داخل محافظة الجيزة وقام بالتربص له وأمطره بثلاث رصاصات ليأخذ بالثأر، ويصبح "عمر" ضحية ثأر جديدة.

بداية الواقعة كما دونتها سجلات الاجهزة الأمنية كانت بتلقي الرائد مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مقتل شاب رميا بالرصاص وسط الشارع بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعي "عمر" في العقد الثالث من عمره به آثار ٣ طلقات نارية.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بسبب خلافات ثأرية وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم والسلاح الناري المستخدم فى الجريمة وتم اقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.