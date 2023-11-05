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الأحد 05 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسؤول روسي: مستمرون بخفض صادرات النفط طوعا حتى نهاية 2023

النفط
النفط
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن بلاده ستستمر حتى نهاية عام 2023 في خفض طوعي لصادرات النفط إلى الأسواق العالمية بمقدار 300 ألف برميل يوميا.

وقال نوفاك في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد - "ستواصل روسيا حتى نهاية ديسمبر 2023 خفضا طوعيا إضافيا في إمدادات النفط والمنتجات النفطية للأسواق العالمية بمقدار 300 ألف برميل يوميا، الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر وأكتوبر الماضي في 2023".

وأضاف نوفاك أنه سيتم إجراء تحليل للسوق الشهر المقبل لتحديد ما إذا كان سيتم تعميق التخفيض أو زيادة إنتاج النفط.

كما أكد نائب رئيس الوزراء أن التخفيض الطوعي الإضافي يهدف إلى تعزيز إجراءات دول أوبك+ للحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط.  

النفط روسيا الأسواق العالمية 300 ألف برميل يوميا