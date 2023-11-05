مجمع إعلام طور سيناء يناقش دعم المجتمع المدني للمشاركة السياسية للمرأة

عقد مجمع إعلام طور سيناء، ندوة بعنوان “منظمات المجتمع المدني ودعم المشاركة السياسية للمرأة” اليوم الأحد.

بدأ اللقاء إيهاب عبدالله مدير المجمع بالتعريف بدور الهيئة العامة للإستعلامات وبقطاع الإعلام الداخلي كمنارة إعلامية تهدف إلى التوعية والتثقيف فى جميع المجالات والقضايا التى تهم المجتمع المصرى.

وتحدثت الدكتورة نها الحسيني مقررة المجلس القومى للمرأة بجنوب سيناء عن أهمية وقيمة المشاركة لكل فرد من افراد المجتمع وان دور المرأة مهم وله تأثير فى صنع القرار، مشيرة إلى ان المشاركة فى الحياة السياسية تهدف إلى تعزيز دور المرأة فى صنع وصياغة الحياة السياسية دون التقيد بمستوى التعليم او المستوى المادى.

وأوضحت أن الدستور كفل للمرأة الحقوق فى سبيل تمكينها وجعلها عنصرا فعالا فى المجتمع وبعيدا عن التهميش كما أن النزول والمشاركة الإيجابية فى عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية القادمة حق وواجب وهى بمثابة رسالة قوية للعالم الخارجى تظهر وعى المصريين بحجم التحديات الراهنة ومدى تقدير الشعب المصرى للمسئولية تجاه بلده ونقل صورة حضارية للمشهد الديمقراطى فى مصر للعالم الخارجى.

تأتي الندوة فى إطار الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة للإستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للإستعلامات وبتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى للتوعية بالمشاركة السياسية تحت شعار (صوتك مستقبلك .. انزل وشارك) وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بجنوب سيناء.

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