إزالة 11 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في دسوق

شن مركز ومدينة دسوق، برئاسة اللواء علاء محمد يوسف، حملة مكبرة اليوم الأحد بحضور كلا من اللواء القيادات الامنية ونواب رئيس المدينة ورؤساء الاحياء والمتابعة ، جميع ورؤساء القرى والزراعة والمتابعة والادارة الهندسية ومهندسى التنظيم والقسم الهندسى بالقرى ، حيث تم التصدى لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية لـ11 حالة بمساحة 1 فدان 13 قيراطا و17 سهما بمركز دسوق بإجمالى مساحو 6505 م بقرى الكنيسة ، شباس الشهداء ، العجوزين ، كفر العرب ، شابة ، شباس الملح ، محلة ابو على محلة دياى.

قال بيان إعلامي لديوان عام محافظة كفر الشيخ، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ،بالاستمرار للتصدى لمخالفات البناء بأنواعها والتعديات على الأراضى الزراعية.

وأضاف البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ويجري التصدى لمخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية بجميع أنحاء المركز والمدينة على مدار الساعة.

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