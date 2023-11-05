ads
الأحد 05 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 11 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في دسوق

محافظ كفرالشيخ ومدير
محافظ كفرالشيخ ومدير الأمن يقودان حملة الازالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شن مركز ومدينة دسوق، برئاسة اللواء علاء محمد يوسف، حملة مكبرة اليوم الأحد  بحضور كلا من اللواء  القيادات الامنية  ونواب رئيس المدينة ورؤساء الاحياء والمتابعة ، جميع ورؤساء القرى والزراعة  والمتابعة والادارة الهندسية ومهندسى التنظيم والقسم الهندسى بالقرى ، حيث تم التصدى لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية  لـ11 حالة بمساحة 1 فدان 13  قيراطا و17 سهما   بمركز دسوق  بإجمالى مساحو 6505 م  بقرى  الكنيسة  ،  شباس الشهداء  ،  العجوزين  ، كفر العرب ، شابة ، شباس الملح  ، محلة ابو على  محلة دياى.

 قال بيان إعلامي لديوان عام محافظة كفر الشيخ، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ،بالاستمرار للتصدى لمخالفات البناء بأنواعها والتعديات على الأراضى الزراعية.
وأضاف البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ويجري التصدى لمخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية  بجميع أنحاء المركز والمدينة على مدار الساعة.

IMG-20231105-WA0070
IMG-20231105-WA0070
IMG-20231105-WA0068
IMG-20231105-WA0068
IMG-20231105-WA0078
IMG-20231105-WA0078
IMG-20231105-WA0073
IMG-20231105-WA0073
IMG-20231105-WA0071
IMG-20231105-WA0071
IMG-20231105-WA0076
IMG-20231105-WA0076
IMG-20231105-WA0075
IMG-20231105-WA0075
IMG-20231105-WA0074
IMG-20231105-WA0074
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ مخالفات البناء والتعديات مركز دسوق مدير أمن كفر الشيخ