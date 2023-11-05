جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية وتنموية شاملة بقرية مطول

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجامعة الفيوم، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، قافلة طبية وتنموية شاملة بقرية مطول، وشارك في القافلة كلية الطب وكلية طب الأسنان والمستشفى الجامعي وكلية الخدمة الاجتماعية ومديرية الصحة بالفيوم، وذلك اليوم الأحد بمقر الوحدة الصحية بقرية مطول مركز اطسا، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، والدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قافلة طبية وتنموية

وصرح الدكتور عاصم العيسوي بأن القافلة الطبية نجحت في تقديم خدمة الكشف الطبي وتقديم العلاج لـ 1037 حالة، حيث تم الكشف على 185 حالة في تخصص العظام و75 حالة أسنان و154 حالة باطنة و70 حالة أنف وأذن و160 أطفال و61 حالة نسا و147 جلدية و173 حالة رمد.

الزيادة السكانية

وأضاف أنه تم خلال القافلة الشاملة تنظيم ندوة توعية عن القضية السكانية والصحة الإنجابية، حاضر فيها أعضاء هيئة التدريس بكلية الخدمة الاجتماعية، لافتا إلى أن الزيادة السكانية أحد أهم المشكلات التى تواجهها الدولة، وتعد بمثابة القنبلة الموقوتة التى يمكن أن تتسبب في خلل كبير في تركيبة المجتمع المصري، وأن تنظيم الأسرة والإنجاب له العديد من الفوائد الاقتصادية على المجتمع والفرد، حيث إن المباعدة بين الولادات من تنظيم موارد الأسرة لكل طفل بشكل مُلائم.

وفى نهاية القافلة قدم أهالي القرية الشكر لجامعة الفيوم ومؤسسة حياة كريمة على الجهود المبذولة في القافلة .

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