ads
الأحد 05 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

السعودية تعلن استمرار الخفض التطوعى لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا فى ديسمبر

النفط
النفط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن مصدرٌ مسئول فى وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأحد، استمرار المملكة فى الخفض التطوعى للنفط، البالغ مليون برميل يوميا، والذى بدأ تطبيقه فى شهر يوليو 2023، وتم تمديده لاحقًا حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023، وبذلك سيكون إنتاج المملكة فى شهر ديسمبر 2023، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا.

وأوضح المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض الشهر القادم، للنظر فى تمديد الخفض أو زيادة الخفض أو الإنتاج، مشيرا إلى أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعى الذى سبق أن أعلنت عنه المملكة فى شهر أبريل 2023 والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وأكد المصدر أن هذا الخفض الإضافى يأتى لتعزيز الجهود الاحترازية التى تبذلها دول "أوبك بلس" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

السعودية وزارة الطاقة السعودية تمديد الخفض أوبك النفط