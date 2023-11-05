رئيس جامعة سوهاج يطمئن على الوضع الصحى للطلاب المصابين خلال حادث سير

توجه الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج منذ قليل إلى المستشفى الجامعى القديم، وذلك للاطمئنان على الوضع الصحى للطلاب والذين تعرضوا لحادث أنفجار احد اطارات ميكروباص والذي كان يستقله عدد 8 طلاب من الجامعة، 4 طلاب من كلية التجارة وطالب من كلية الحقوق و3 طلاب من كلية الهندسة.

رافقه خلال الزيارة الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، والدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية وعميد كلية الطب وعدد من اعضاء هيئة التدريس.

وأكد النعماني خلال تفقده للطلاب المصابين انه تم تقديم كافة الخدمات الصحية اللازمة لإسعافهم، وتوفير سبل العلاج اللازمة لهم، وعمل جميع الإجراءات الطبية والرعاية لهم، مضيفًا انه تم مناظرة الطلاب بواسطة فريق طبي متخصص من الأقسام المنوطة (أقسام الجراحه العامة - العظام - المخ والأعصاب - جراحة القلب والصدر)، وتم عمل الاشاعات والفحوصات اللازمة لهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي أن المستشفى الجامعي استقبلت اليوم 8 طلاب من مركز البلينا، حيث أجرى أطباء الاستقبال الإسعافات اللازمة لهم وحجزهم لتلقي العلاج اللازم، مضيفًا ان الحالات المصابة تنوعت بين كدمات وجروح يسيطة، مضيفًا انه تم كتابة تقارير الخروج لعدد 3 طلاب وعودتهم الي منزلهم، وسيتم خروج باقي المصابين مساء اليوم، عقب استكمال العلاج اللازم لهم وتماثلهم للشفاء التام.