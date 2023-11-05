10 جنيهات زيادة جديدة في أسعار الذهب

زادت أسعار الذهب مع نهاية تعاملات اليوم الأحد بمقدار 10 جنيهات في الجرام الواحد على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة وداخل محلات الصاغة.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأكثر تداولا نحو 2560 جنيها للبيع و 2580 جنيها للشراء و عيار 24 حوالي 2926 جنيها للبيع و 2949 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 18 حوالي 2194 جنيها للبيع و2211 جنيها للشراء وعيار 14 نحو 1707 جنيهات للبيع و 1720 جنيها للشراء.

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 20.48 ألف جنيه للبيع و 20.64 ألف جنيه للشراء و أوقية الذهب إلي 90.9 ألف جنيه للبيع و 91.701 ألف جنيه للشراء.

ووصل سعر كيلو الذهب إلي 2.925 مليون جنيه للبيع و 2.95 مليون جنيه للشراء.