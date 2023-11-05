قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 4 فلسطينيين جنوب شرق بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 4 فلسطينيين بينهم شابين عند حاجز عسكري إسرائيلي قرب قرية "المنية" جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت اليوم الأحد على شاب عند حاجز "بيت فوريك" العسكري شرق نابلس، حيث انزلته من مركبته واعتدت عليه بالضرب المبرح واحتجزته.

وأضافت أن قوات الاحتلال فرضت إجراءات تفتيش على مركبات المواطنين بكلا الاتجاهين على الحاجز، ما أدى لأزمة خانقة.

كما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على مزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون، واعتقلت أحدهم في بلدة "قصرة" جنوب نابلس، حيث هاجم عدد من جنود الاحتلال مزارعين في المنطقة الجنوبية من القرية أثناء قطف الزيتون، وألقوا الثمار على الأرض، واعتدوا عليهم بالضرب، واعتقلوا شابا.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حطمت زجاج عدد من مركبات المواطنين في مدينة بيت جالا، حيث اعتدت على مجموعة من مركبات المواطنين التي كانت تقف في الشارع القريب من مستشفى الجمعية العربية للتأهيل؛ ما أدى إلى تحطيم الزجاج.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تغلق الطريق القريب من الجمعية العربية بالسواتر الترابية، منذ السابع من الشهر الماضي.

وفي سياق متصل، أصيب مواطن بجروح حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الأحد/ واعتقل آخر، في استهداف مركبتهما عند مدخل مدينة الخليل الشمالي.

وأفادت مصادر - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مركبة في منطقة "راس الجورة" مدخل مدينة الخليل الشمالي؛ ما أدى إلى إصابة أحد راكبيها ويدعى علي صابر الجعبري، بإصابة في الرأس، نقل على أثرها إلى مستشفى "الميزان" لتلقي العلاج، حيث وصفت إصابته بـ "الخطيرة".

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الراكب الثاني الذي كان بصحبته، دون تحديد هويته بعد.