الوزير: تطوير السكك الحديدية لنقل 2 مليون راكب يومياً و13 مليون طن بضائع سنوياً

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنه يتم تطوير عناصر شبكة السكك الحديدية الحالية بإجمالي أطوال 10 آلاف كم ( الوحدات المتحركة – البنية الاساسية – تطوير نظام الاشارات – تطوير الورش – تنمية العنصر البشري ) بهدف نقل 2 مليون راكب يومياً و13 مليون طن بضائع سنوياً بالإضافة الي إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي 2000 كم.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الرئيسية للدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا TransMEA2023.

انطلقت اليوم الأحد فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2023 تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر".

يقام المعرض في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تقوم وزارة النقل حاليًا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهري) خلال الفترة من ( 2014-2024 ) باستثمارات 2 تريليون جنيه.