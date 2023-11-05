روسيا: دعم الغرب لأوكرانيا لن يستمر طويلًا

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن الولايات المتحدة لا يمكنها تقديم الدعم لأوكرانيا إلى ما لا نهاية، فلديها الكثير من مشاكلها الخاصة، وهذا هو الحال أيضًا في أوروبا.

وقال بيسكوف، في مقابلة مع "قناة روسيا 1": "في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، هناك إرهاق متزايد من المشكلة الأوكرانية في حد ذاتها، ومن نظام كييف ومن العبء الذي وضعوه على أكتافهم"، مضيفًا أن ذلك يرجع إلى ضخ الأموال للنظام الأوكراني وتزويده بالأسلحة والذخائر.

وأوضح بيسكوف، أنه "حتى الدول القوية من الناحية الاقتصادية مثل الولايات المتحدة لا يمكنها القيام بذلك إلى أجل غير مسمى، فلديها الكثير من مشاكلها الخاصة.... وكل هذا في مرحلة ما يتحول إلى عبء غير ضروري لن تعود قادرة على تحمله".

وأشار بيسكوف إلى أنهم في الغرب "يدركون أن جزءًا من الأموال التي يقدمونها لأوكرانيا يتم سرقتها. ونحن نستمع إلى هذه الاعترافات في الكونغرس أثناء المناقشات وفي اللجان. وبالطبع، يتعين عليهم أن يشرحوا لناخبيهم بطريقة أو بأخرى سبب عدم وجود آلية مناسبة للإنفاق.. لماذا يغضون الطرف عن ذلك، لماذا يطرحون مسألة تخصيص مبالغ جديدة".