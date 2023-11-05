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الأحد 05 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 200 فلسطيني في 10 مجازر للاحتلال بقطاع غزة خلال الساعات الماضية

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أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد 200 مواطن جلهم من الأطفال والنساء في 10 مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وأشارت مصادر في مستشفى شهداء الأقصى، بوصول خمسة شهداء وعشرات الجرحى إلى المستشفى، إثر غارة لطائرات الاحتلال الحربية، التي استهدفت منزلا ودمرت منازل أخرى في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلا في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وجرح آخرين وصلوا إلى المستشفى الإندونيسي.

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