حفل استقبال للطلاب الجدد بسياحة الفيوم

شهد الدكتور أشرف عبدالمعبود، عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم، فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد، الذي نظمته إدارة رعاية الشباب واتحاد الطلاب.

جامعة الفيوم

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وبحضور الدكتورة نانسي جمال الدين ، القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورؤساء الأقسام العلمية ومنسقي البرامج الجديدة والطلاب الجدد والقدامى بالكلية، وذلك اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١١/٥ بالكلية .

في بداية كلمته تحدث الدكتور أشرف عبدالمعبود، عن البرامج الدراسية الجديدة بالكلية سواء في مرحلة البكالوريوس أو مرحلة الدراسات العليا، مشيرًا إلى أهمية تلك البرامج في إعداد خريج قادر على المنافسة وسد احتياجات سوق العمل.

كلية السياحة والفنادق

وأوضح أن إدارة الكلية بصدد توقيع بروتوكولات تعاون لعمل برامج علمية تشاركية مع كليات الخدمة الاجتماعية والتربية، بالإضافة إلى كلية التربية الرياضية، مؤكدًا أن الهدف من تلك البرامج هو تحقيق الاستفادة القصوى من أعداد الطلاب الملتحقين بتلك الكليات لنقل الخبرات العلمية والدراسات السياحية لأكبر عدد من الشباب.

كما رحبت الدكتورة نانسي جمال الدين ، بالطلاب الجدد في رحاب كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم، وأكدت أن الكلية تعد من الكليات المتميزة على مستوى كليات السياحة والفنادق بالجامعات المصرية الأخرى.

الطلاب الجدد

وخلال كلمتها للطلاب عبرت عن أمانيها بأن يستفيدوا بكافة الخدمات التعليمية التي تقدمها الكلية أفضل استفادة.

وأضافت أن إدارة الكلية ترحب باستقبال جميع الآراء والمقترحات التي تسهم في تطوير العملية التعليمية بالكلية.

IMG-20231105-WA0075

IMG-20231105-WA0074

IMG-20231105-WA0073

IMG-20231105-WA0072