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الأحد 05 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بيلاروسيا تعرب عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الحالي في الشرق الأوسط

بيلاروسيا
بيلاروسيا
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أعربت وزارة الخارجية البيلاروسية عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الحالي في منطقة الشرق الأوسط.. مؤكدة رفضها القاطع لهذا التصعيد الذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا بين المدنيين.
وطالبت الوزارة، في بيان وزعته سفارة بيلاروسيا في القاهرة اليوم الأحد، الأطراف المعنية بضرورة اتخاذ التدابير العاجلة لتهدئة التوتر الحاصل في المنطقة..معربة عن قناعتها بأنه لا يوجد بديل للمفاوضات المباشرة من أجل تسوية طويلة الأمد للأزمة الفلسطينية الإسرائيلية.

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